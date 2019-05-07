Тренер Трефилов рассказал о своём самочувствии после операции на сердце

Главный тренер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, который перенёс операцию на сердце в феврале, рассказал о процессе восстановления и поделился впечатлениями от возвращения к работе.

«Надеюсь к середине лета полностью восстановиться и начать работать без медицинских ограничений. Когда тебе колют по 20 кубиков антибиотиков за сутки, скучать некогда! Место, куда делали уколы, уже похоже на решето. Сейчас постепенно прихожу в норму. Однако силы пока ещё не те, чтобы демонстрировать привычную активность на тренировках», — приводит слова тренера Sport24.

Также Трефилов рассказал, что 30 июля «Кубань» примет участие на представительном турнире в Голландии.

Ранее в ФГР объявили, что тренер Трефилов впервые после операции на сердце вернулся к работе.