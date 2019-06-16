Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй
«Когда я только пришёл в ЦСКА, я увидел, насколько мои одноклубники сосредоточены на игре. Казалось, что они думают только о ней. Однако год за годом мы сближались, и теперь я могу сказать, что ЦСКА — это настоящая семья. Мы постоянно обедаем вместе с детьми и жёнами. Пять лет назад я был едва ли не единственным игроком, у которого был ребёнок. Теперь у нас в команде около двадцати детей, это помогает нам сблизиться ещё больше», — сказал француз в интервью GQ.ru.
Также Де Коло добавил, что самым большим шутником в раздевалке команды является американский центровой Отелло Хантер.
Ранее баскетболист ЦСКА Де Коло заявил, что для него русский язык слишком сложный.