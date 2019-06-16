Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй

Короткая ссылка
Французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло рассказал о том, как проходила его адаптация в команде после перехода в 2014 году, и сравнил свой нынешний коллектив с семьёй.

«Когда я только пришёл в ЦСКА, я увидел, насколько мои одноклубники сосредоточены на игре. Казалось, что они думают только о ней. Однако год за годом мы сближались, и теперь я могу сказать, что ЦСКА — это настоящая семья. Мы постоянно обедаем вместе с детьми и жёнами. Пять лет назад я был едва ли не единственным игроком, у которого был ребёнок. Теперь у нас в команде около двадцати детей, это помогает нам сблизиться ещё больше», — сказал француз в интервью GQ.ru.

Также Де Коло добавил, что самым большим шутником в раздевалке команды является американский центровой Отелло Хантер.

Ранее баскетболист ЦСКА Де Коло заявил, что для него русский язык слишком сложный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить