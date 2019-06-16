Баскетболист ЦСКА Де Коло: для меня русский язык слишком сложный

Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло признался, что, несмотря на пять лет, проведённые в составе армейцев, он не смог выучить русский язык.

«Мне стыдно, но для меня это оказалось слишком сложно. Я пытался взяться за изучение в первый год в России, но ничего не вышло. В школе я смог выучить английский и испанский, но русский — это совершенно другая история. Мне непонятен ни алфавит, ни произношение. Я знаю основные слова вроде «Привет», «Спасибо», но не больше», — заявил француз в интервью GQ.ru.

Также Де Коло добавил, что лучше всех в семье русским языком овладела его пятилетняя дочь. Баскетболист выступает за ЦСКА с 2014 года.

Ранее баскетболист ЦСКА Де Коло рассказал о планах на финальную серию Единой лиги ВТБ.