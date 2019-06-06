Баскетболист ЦСКА Де Коло рассказал о планах на финальную серию Единой лиги ВТБ.

«Это очень тяжёлый сезон, и конечно, все ребята хотят закончить его 10 июня (когда состоится третья игра серии). Однако не стоит забывать, что нам противостоит серьёзный соперник, участник Евролиги, поэтому крупная победа в первой игре не должна вводить нас в заблуждение. На второй матч надо выйти ещё более мотивированными», — цитирует защитника ЦСКА издание «Известия».

Победителем Единой лиги ВТБ станет клуб, который первым одержит три победы над соперником в рамках финальной серии. В настоящее время счёт в противостоянии ЦСКА и «Химок» — 1:0 в пользу армейцев.

Ранее сообщалось, что Швед стал лидером Единой лиги ВТБ по количеству заброшенных трёхочковых бросков.