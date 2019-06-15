СМИ: Почеттино хочет видеть в составе «Тоттенхэма» четырёх новых футболистов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал руководству английского футбольного клуба игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде.

Как сообщает The Guardian, специалист отдал президенту клуба Дэвиду Леви список желаемых игроков. Среди них хавбек «Лиона» Тангай Н'Домбеле Альваро, Райан Сессеньон из «Фулхэма», полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и футболист «Аякса» Донни ван де Бек.

Отмечается, что Леви не сможет выделить большую сумму денег на новых игроков из-за выплат после строительства нового стадиона. Вместе с тем Почеттино заявил о намерении покинуть клуб в том случае, если его пожелания не будут учтены.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» потребовал у «Реала» £100 млн за Эриксена.