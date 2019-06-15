СМИ: Почеттино хочет видеть в составе «Тоттенхэма» четырёх новых футболистов

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал руководству английского футбольного клуба игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде.

Как сообщает The Guardian, специалист отдал президенту клуба Дэвиду Леви список желаемых игроков. Среди них хавбек «Лиона» Тангай Н'Домбеле Альваро, Райан Сессеньон из «Фулхэма», полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и футболист «Аякса» Донни ван де Бек. 

Отмечается, что Леви не сможет выделить большую сумму денег на новых игроков из-за выплат после строительства нового стадиона. Вместе с тем Почеттино заявил о намерении покинуть клуб в том случае, если его пожелания не будут учтены.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» потребовал у «Реала» £100 млн за Эриксена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить