СМИ: Почеттино хочет видеть в составе «Тоттенхэма» четырёх новых футболистов
Как сообщает The Guardian, специалист отдал президенту клуба Дэвиду Леви список желаемых игроков. Среди них хавбек «Лиона» Тангай Н'Домбеле Альваро, Райан Сессеньон из «Фулхэма», полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и футболист «Аякса» Донни ван де Бек.
Отмечается, что Леви не сможет выделить большую сумму денег на новых игроков из-за выплат после строительства нового стадиона. Вместе с тем Почеттино заявил о намерении покинуть клуб в том случае, если его пожелания не будут учтены.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» потребовал у «Реала» £100 млн за Эриксена.