Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клуба

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Именитый португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов в третий раз.

«Титул чемпионат в новой стране и третья победа в Лиге чемпионов — это то, чего мне бы хотелось. Но я заинтересован не только в этом. Мне хочется чувствовать себя счастливым, а не просто побеждать. Я не приму предложение, в котором я буду не уверен, которое не будет давать мне определённых гарантий», — цитирует Моуринью AS со ссылкой на Eleven Sports.

Ранее португальский специалист работал в Португалии, Англии, Италии и Испании.

Ранее сообщалось, что футболист Боатенг сыграл эпизодическую роль в продолжении известной киносаги.

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