Футболист Боатенг сыграл эпизодическую роль в продолжении известной киносаги

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Защитник «Баварии» Джером Боатенг появится в продолжении киносаги «Люди в чёрном».

«Я большой поклонник «Людей в чёрном», начиная с первого фильма. Мне поступило предложение от Sony Pictures принять участие в новом фильме «Люди в чёрном: Интернэшнл». Я приятно удивился и был чрезвычайно доволен. Это будет уникальный и особенный опыт — увидеть себя на большом экране», — приводит слова Боатенга Die Welt.

В прошлом сезоне Боатенг сыграл 20 матчей в чемпионате Германии, отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Бразилии по футболу верят в невиновность Неймара по делу об изнасиловании.

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