Игроки сборной Бразилии по футболу верят в невиновность Неймара по делу об изнасиловании
«Уверен, он сумеет доказать свою невиновность. Когда все прояснится, Неймар спокойно продолжит свою работу», — цитирует полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо ТАСС со ссылкой на газету «Фолья ди Сан-Паулу». К словам футболиста также присоединились игрок «Милана» Лукас Пакета и Евертон, представляющий «Гремио».
Неймар обвиняется в изнасиловании, которое произошло 15 мая в Париже.
Ранее Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.