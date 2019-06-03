Игроки сборной Бразилии по футболу верят в невиновность Неймара по делу об изнасиловании

Футболисты бразильской национальной команды оказали поддержку экс-капитану сборной Неймару, который обвиняется в изнасиловании девушки.

«Уверен, он сумеет доказать свою невиновность. Когда все прояснится, Неймар спокойно продолжит свою работу», — цитирует полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо ТАСС со ссылкой на газету «Фолья ди Сан-Паулу». К словам футболиста также присоединились игрок «Милана» Лукас Пакета и Евертон, представляющий «Гремио».

Неймар обвиняется в изнасиловании, которое произошло 15 мая в Париже.

Ранее Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.