Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании

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Бразильский футболист французского ПСЖ прокомментировал в своём Instagram выдвинутые против него обвинения в изнасиловании.
Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании
  • ©Anthony BIBARD
  • globallookpress.com

«Из-за вымогательства мне приходится разоблачать свою личную жизнь, а также то, что происходит в моей семье», — написал спортсмен в комментарии к публикации.

До этого девушка, имя которой не разглашается, рассказала, что инцидент с Неймаром произошёл 15 мая в одном из отелей Парижа.

При этом заявление она подала уже в Бразилии. Предполагаемая пострадавшая объяснила, что была эмоционально потрясена и опасалась обращаться за помощью к сотрудникам полиции за границей.

Ранее отец футболиста отреагировал на выдвинутые против его сына обвинения в изнасиловании.

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