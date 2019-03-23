Промоутер считает, что Альварес готов боксировать с Ковалёвым
- Reuters
«Сейчас Сауль готов к бою с любым соперником, начиная от среднего веса и заканчивая полутяжёлым, в том числе с Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом. Вы можете называть Альвареса сумасшедшим, но он никого не боится. Именно потому он и является настоящим бойцом», — сказал де ла Хойя в интервью на YouTube-канале FightHub.
Также промоутер заявил, что Альварес проведёт третий поединок с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.
Ранее промоутер Усика объяснил, почему украинский боксёр не будет драться с Поветкиным.