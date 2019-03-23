Промоутер Усика объяснил, почему украинский боксёр не будет драться с Поветкиным

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика Александр Красюк рассказал, почему его клиент встретится в поединке с камерунцем Карлосом Такамом, а не с россиянином Александром Поветкиным.

«Мы долго вели переговоры с командой Поветкина. Вполне серьёзно рассматривали его в качестве соперника, но в результате согласовали Такама. Просто выбор пал на камерунца», — цитирует промоутера Sportbox.

Тем не менее он отметил, что бой украинского и российского боксёров также мог бы стать отличным событием.

«Возможен ли бой с Поветкиным в принципе? Почему нет? Два олимпийских чемпиона. Два супертяжа», — сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Усик переходит в тяжёлый вес и проведёт бой с Такамом.