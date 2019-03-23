Промоутер Усика объяснил, почему украинский боксёр не будет драться с Поветкиным
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«Мы долго вели переговоры с командой Поветкина. Вполне серьёзно рассматривали его в качестве соперника, но в результате согласовали Такама. Просто выбор пал на камерунца», — цитирует промоутера Sportbox.
Тем не менее он отметил, что бой украинского и российского боксёров также мог бы стать отличным событием.
«Возможен ли бой с Поветкиным в принципе? Почему нет? Два олимпийских чемпиона. Два супертяжа», — сказал Красюк.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Усик переходит в тяжёлый вес и проведёт бой с Такамом.