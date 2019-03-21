Стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 26 марта рассмотрит высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о натурализованных футболистах в составе сборной России.
Стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщил глава комитета Семён Андреев, слова которого передаёт ТАСС, обращение по поводу высказывания Погребняка подал глава РФС Александр Дюков.

Он отметил, что решение комитета будет опубликовано на сайте организации в день проведения заседания.

В недавнем интервью Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, и назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок.

Ранее в УЕФА отреагировали на скандальное заявление Погребняка.

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