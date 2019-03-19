Колобков и Дюков посетили тренировку сборной России по футболу

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провели встречу с игроками сборной России по футболу на тренировочном сборе в Новогорске.
Колобков и Дюков посетили тренировку сборной России по футболу
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

После встречи с чиновниками команда начала тренировочное занятие. Все 26 игроков принимают участие в тренировке.

Ранее стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Бельгии в матче квалификации Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить