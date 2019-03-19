Колобков и Дюков посетили тренировку сборной России по футболу
Министр спорта России Павел Колобков и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провели встречу с игроками сборной России по футболу на тренировочном сборе в Новогорске.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
После встречи с чиновниками команда начала тренировочное занятие. Все 26 игроков принимают участие в тренировке.
Ранее стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Бельгии в матче квалификации Евро-2020.
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