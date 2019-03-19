Стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Бельгии в матче квалификации Евро-2020

Румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом обслужит матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии.

Reuters

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Хацегана станут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным арбитром назначен Себастьян Колцеску. Матч квалификации Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Ранее сообщалось, что Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу.