Угуев рассказал, что мотивировало его в финальной схватке на ЧМ

Российский борец Заур Угуев прокомментировал победный поединок против Нурислама Санаева из Казахстана на чемпионате мира в весовой категории до 57 кг.

Угуев рассказал, что в преддверии мирового первенства на тренировочных сборах повредил ногу, которая беспокоила его и в финальном поединке.

«Первая схватка была тяжёлая, и нога стала болеть больше, поэтому и финальная схватка получилась тяжёлая. Меня сильно разозлило и мотивировало, когда я зарабатывал победный балл, что именно мою больную ногу находят. Времени оставалось мало, нужно было идти вперёд и доказать, что только я чемпион и больше никто», — цитирует борца «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг на первенстве, которое проходит в Будапеште.