Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня
Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Северную столицу, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках Петербургского международного экономического форума.
- РИА Новости
Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что 7 июня глава государства примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее участие в ПМЭФ подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.
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