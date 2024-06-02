Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Северную столицу, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках Петербургского международного экономического форума.

РИА Новости

Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Отмечается, что 7 июня глава государства примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Ранее участие в ПМЭФ подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.