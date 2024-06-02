Российский боец обманул рой украинских БПЛА, притворившись мёртвым
Боец ВС России «Адлер» рассказал, как обманул рой украинских дронов
- РИА Новости
Адлер рассказал, что украинские дроны появились в небе в то время, как он вместе с товарищами проводил эвакуацию погибших рядом с позициями противника.
«Я притворился мёртвым. Где-то около часа так пролежал. Потом — не знаю, почему, — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — вспомнил он на кадрах видеоролика, опубликованного Министерством обороны России.
Ранее другой российский военнослужащий записал на видео момент боя с ВСУ в блиндаже противника.