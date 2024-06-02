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Российский боец обманул рой украинских БПЛА, притворившись мёртвым

Боец ВС России «Адлер» рассказал, как обманул рой украинских дронов

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Военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Адлер столкнулся с целым роем беспилотных летательных аппаратов ВСУ, но смог выжить. По словам самого бойца, он притворился мёртвым.
Российский боец обманул рой украинских БПЛА, притворившись мёртвым
  • РИА Новости

Адлер рассказал, что украинские дроны появились в небе в то время, как он вместе с товарищами проводил эвакуацию погибших рядом с позициями противника.

«Я притворился мёртвым. Где-то около часа так пролежал. Потом — не знаю, почему, — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — вспомнил он на кадрах видеоролика, опубликованного Министерством обороны России.

Ранее другой российский военнослужащий записал на видео момент боя с ВСУ в блиндаже противника.

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