Российский боец обманул рой украинских БПЛА, притворившись мёртвым

Военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Адлер столкнулся с целым роем беспилотных летательных аппаратов ВСУ, но смог выжить. По словам самого бойца, он притворился мёртвым.

Адлер рассказал, что украинские дроны появились в небе в то время, как он вместе с товарищами проводил эвакуацию погибших рядом с позициями противника.

«Я притворился мёртвым. Где-то около часа так пролежал. Потом — не знаю, почему, — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — вспомнил он на кадрах видеоролика, опубликованного Министерством обороны России.

Ранее другой российский военнослужащий записал на видео момент боя с ВСУ в блиндаже противника.