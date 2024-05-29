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Российский боец записал на видео момент боя с ВСУ в блиндаже противника

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Российский военный записал на видео момент боя с противником в зоне СВО, на кадры попала перестрелка с двумя бойцами ВСУ, которые в конечном итоге погибли в блиндаже. На одном из них военнослужащий ВС России нашёл шеврон батальона «Телемарк» Сухопутных войск Норвегии.

В ролике видно, как российский военнослужащий сначала вёл огонь из АК-74М, а при подходе к блиндажу закинул туда гранату РГД-5.

После взрыва внутри укрытия были найдены противотанковый комплекс NLAW и шведский противотанковый гранатомёт AT-4. У ликвидированного боевика в форме норвежской армии была при себе американская винтовка.

В апреле МВД России объявило в розыск воюющую на стороне украинской армии норвежскую наёмницу и экс-члена Саамского парламента Сандру Эйру.

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