МВД России объявило в розыск норвежскую наёмницу Сандру Эйру
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы розыска МВД.
«Сандра Эйра, 21.06.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в документе.
При этом уголовная статья, по которой её объявили в розыск, не указана.
Как отмечается в материале, в соцсетях Эйры сказано, что она воюет на стороне ВС Украины с 2022 года, а до этого была членом Саамского парламента Норвегии.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российские следователи уже возбудили более 4,5 тыс. дел о преступлениях, совершённых украинскими боевиками и их руководителями.
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