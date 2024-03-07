В украинской разведке заявили, что на стороне Киева служат наёмники из 50 стран
- РИА Новости
«Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира», — заявила украинская разведка в своих соцсетях.
Уточняется, что речь в том числе идёт о ветеранах из США, Британии, Австралии, Дании, ряда других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.
Ранее Следственный комитет России объявил в розыск около 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.
Заочно обвинения по ч. 3 ст. 359 УК России предъявлены ряду граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.