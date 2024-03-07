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В украинской разведке заявили, что на стороне Киева служат наёмники из 50 стран

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о наличии наёмников из более чем 50 государств в так называемом международном легионе ГУР.
В украинской разведке заявили, что на стороне Киева служат наёмники из 50 стран
  • РИА Новости

«Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира», — заявила украинская разведка в своих соцсетях.

Уточняется, что речь в том числе идёт о ветеранах из США, Британии, Австралии, Дании, ряда других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

Ранее Следственный комитет России объявил в розыск около 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.

Заочно обвинения по ч. 3 ст. 359 УК России предъявлены ряду граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

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