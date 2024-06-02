Минфин США: Запад будет препятствовать развитию ВПК России

Западные страны намерены препятствовать развитию военно-промышленного комплекса России.

Об этом в статье для газеты Financial Times заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

По его словам, США и европейские государства будут «засыпать песок в шестерёнки российской военной машины». Делать это западные страны будут за счёт ограничения возможностей России импортировать компоненты для производства снарядов и бронетехники.

«Эти действия в краткосрочной перспективе могут (негативно) отразиться на прибыли», — признал первый замминистра финансов США.

Ранее Адейемо говорил, что США намерены усилить санкции для ограничения закупок Россией компонентов для ВПК.