Черышев рассказал, как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом» в Лиге чемпионов

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Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу ЦСКА над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была сенсация. «Реал» находится не в лучшей форме, но в Испании все думали, что он обыграет ЦСКА. Хочу поздравить армейцев, я особенно рад за Марио Фернандеса, за Алана Дзагоева и остальных сборников. Ребята молодцы, хорошо сыграли», — приводит слова Черышева Twitter сборной России.

Ранее Александр Ерохин покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы.

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