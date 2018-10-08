Черышев рассказал, как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу ЦСКА над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была сенсация. «Реал» находится не в лучшей форме, но в Испании все думали, что он обыграет ЦСКА. Хочу поздравить армейцев, я особенно рад за Марио Фернандеса, за Алана Дзагоева и остальных сборников. Ребята молодцы, хорошо сыграли», — приводит слова Черышева Twitter сборной России.

Полузащитник сборной России Денис Черышев вечером прилетел в Москву и по приезде в Новогорск рассказал, как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над "Реалом" pic.twitter.com/6sOUk3i55j — Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2018 г.

Ранее Александр Ерохин покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы.