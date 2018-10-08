Ерохин покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы

Полузащитник сборной России Александр Ерохин покинул расположение национальной команды из-за травмы.

«К сожалению, травма не позволит принять участие в ближайших матчах сборной. Желаю парням удачи. И обязательно возвращайтесь с победой», — приводит слова Ерохина пресс-служба сборной России.

Россия проведёт два домашних матча в рамках Лиги наций — 11 октября со сборной Швеции и 14 октября с Турцией.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от возвращения в сборную России.