Ерохин покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы
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«К сожалению, травма не позволит принять участие в ближайших матчах сборной. Желаю парням удачи. И обязательно возвращайтесь с победой», — приводит слова Ерохина пресс-служба сборной России.
Полузащитник @TeamRussia Александр Ерохин покинул расположение сборной России из-за травмы.— Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2018 г.
Александр, выздоравливай! #ВместеМыКомандаpic.twitter.com/w5zR9QDn0C
Россия проведёт два домашних матча в рамках Лиги наций — 11 октября со сборной Швеции и 14 октября с Турцией.
Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от возвращения в сборную России.