Ерохин покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы

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Полузащитник сборной России Александр Ерохин покинул расположение национальной команды из-за травмы.
Ерохин покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы
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«К сожалению, травма не позволит принять участие в ближайших матчах сборной. Желаю парням удачи. И обязательно возвращайтесь с победой», — приводит слова Ерохина пресс-служба сборной России.

Россия проведёт два домашних матча в рамках Лиги наций — 11 октября со сборной Швеции и 14 октября с Турцией.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от возвращения в сборную России.

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