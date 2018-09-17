Баскетболист сборной Турции Кантер заявил, что президент страны ненавидит его

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер заявил, что президент страны Реджеп Эрдоган ненавидит его за критику власти.

Кантер встал на сторону американского футболиста Колина Каперника, который опротестовал действия полиции США в отношении темнокожих людей. Турецкий баскетболист прокомментировал действия мэра города Кеннер в штате Луизиана, который запретил реализацию товаров Nike из-за контракта с Каперником.

«Мне просто грустно, потому что это та же самая ситуация, что у меня с моей страной. Но я буду продолжать отстаивать свои права», — приводит слова Кантера TMZ.

Отец звезды НБА был приговорён к 15 годам тюремного заключения. По мнению Кантера, правительство таким образом наказывает его за критику президента Турции Реджепа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Энесу Кантеру грозит тюремное заключение за публичное оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.