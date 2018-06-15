РФПЛ призвала не доверять публикациям СМИ о Суперкубке России 2018 года

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) призвала верить только официальным данным о составе участников и месте проведения матча за Суперкубок России 2018 года.

«В связи с появившимися в СМИ многочисленными новостями о местах проведения и составе участников матча за Суперкубок России по футболу РФПЛ сообщает, что достоверная информация о данной игре публикуется только на её официальном сайте», — говорится в заявлении пресс-службы РФПЛ.

Проведение матча за Суперкубок России было запланировано на 27 июля в Нижнем Новгороде.

Обладатель Кубка страны «Тосно» из Ленинградской области, который должен был принять участие во встрече, прекратил существование из-за финансовых проблем.

Ранее Прядкин заявил, что, согласно регламенту, место «Тосно» в матче за Суперкубок России должен занять ЦСКА