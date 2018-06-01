ФИФА объявила о снятии дисквалификации с Федерации футбола Гватемалы
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о снятии дисквалификации с Федерации футбола Гватемалы (FEDEFUT).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Членство FEDEFUT было временно приостановлено в 2016 году для приведения устава организации в соответствие нормам ФИФА, а в мае 2017 года дисквалификация была продлена.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за отмены контрольного матча.
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