Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о снятии дисквалификации с Федерации футбола Гватемалы (FEDEFUT).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Членство FEDEFUT было временно приостановлено в 2016 году для приведения устава организации в соответствие нормам ФИФА, а в мае 2017 года дисквалификация была продлена.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за отмены контрольного матча.