Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за отмены контрольного матча

Федерация футбола Ирана (FFIRI) намерена подать жалобу на Греческую федерацию футбола (EPO) в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за отмены контрольного матча в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира 2018 года в России.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отмечается, что FFIRI приостанавливает все отношения с EPO до тех пор, пока ФИФА не примет меры в связи с нарушением договорённостей.

FFIRI, подав жалобу в ФИФА, намерена компенсировать финансовые и спортивные потери, поскольку отмена матча с греками серьёзно сказалась на подготовке команды к предстоящему чемпионату мира.

Соперниками Ирана на групповой стадии мундиаля станут команды Испании, Португалии и Марокко.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Перу Паоло Герреро добился отмены дисквалификации за допинг и примет участие в ЧМ-2018 в России.