Гунько покинул пост главного тренера ФК «Спартак-2»

Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Спартак-2».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 31 мая истёк срок действия контракта Гунько. Соглашение было решено не продлевать по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, команду покинут помощник Гунько Владимир Джубанов.

«Мы благодарим Дмитрия Гунько и Владимира Джубанова за вклад в достижения красно-белых и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне «Спартак-2» занял 14-е место в первенстве ФНЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об уходе четырёх членов тренерского штаба.