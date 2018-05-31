ФК «Спартак» объявил об уходе четырёх членов тренерского штаба
Футбольный клуб «Спартак» объявил о завершении сотрудничества с несколькими членами тренерского штаба: Романом Пилипчуком, Аттилой Малфатти, Хавьером Нойей Сальсесом и Джорджио д'Урбано.
Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».
31 мая завершились сроки действия контрактов специалистов с клубом. По обоюдному согласию было принято решение не продлевать трудовые договоры.
Ранее ФК «Анжи» объявил об уходе Скрипченко с поста главного тренера.
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