Сборная России завоевала 20 золотых медалей на юношеском чемпионате Европы по боксу

Юношеская сборная России по боксу среди атлетов в возрасте 13—14 лет завоевала 32 награды на чемпионате Европы, который проходил в болгарском городе Албена.

В активе российских спортсменов 20 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Каждый из молодых атлетов стал призёром турнира.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России победила на международном боксёрском турнире памяти Константина Короткова в Хабаровске.