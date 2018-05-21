Мужская сборная России победила на международном турнире по боксу в Хабаровске

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Мужская сборная России победила на международном боксёрском турнире памяти Константина Короткова в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 стран.

«Хабаровск стал поистине международной столицей проведения крупных спортивных соревнованийю География турнира расширяется с каждым годом, участие принимают спортсмены с разных континентов», — заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Одним из победителей стал бронзовый призёр Олимпиады-2012 Андрей Замковой. По его словам, дома побеждать вдвойне приятно, тем более после паузы, вызванной травмой.

В общем зачёте мужская сборная России стала лучшей с 12 медалями. Вторую строчку заняли Филиппины, третью — Армения.

Среди женщин первое общекомандное место досталось КНР, второе — Северной Корее, третье — Филиппинам. Россиянки выиграли три медали.

Ранее, как передавало RIA56, стала известна дата проведения международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge в Оренбурге.

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