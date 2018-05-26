Свищёв: непонятно, почему украинская полиция не может защитить болельщиков и гостей Лиги чемпионов

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в интервью RT прокомментировал нападение футбольных хулиганов на болельщиков английского «Ливерпуля» в одном из ресторанов Киева.
Свищёв: непонятно, почему украинская полиция не может защитить болельщиков и гостей Лиги чемпионов
  • Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв
  • РИА Новости

«Вызывает недоумение, почему украинская полиция не может защитить болельщиков, гостей турнира и граждан своей страны. Несколько недель назад местные власти призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России по причине того, что здесь «не смогут» обеспечить безопасность иностранных болельщиков. При этом они не могут навести порядок у себя дома», — заявил Свищёв RT.

Ранее депутат назвал глупыми подозрения британских СМИ в причастности России к нападению на фанатов «Ливерпуля» в Киеве.

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