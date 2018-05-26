В Госдуме прокомментировали подозрения британских СМИ в причастности России к нападению на фанатов «Ливерпуля» в Киеве

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в интервью RT прокомментировал публикацию в британском таблоиде The Mirror, в которой говорится о возможной причастности россиян к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в ресторане Киева.

«Вероятно, в извержении вулкана на Гавайях также увидят русский след. Россию сейчас пытаются обвинить во всех бедах. Читать заявления британских журналистов о причастности российских болельщиков к нападению на британцев просто смешно. Говорить подобное глупо. Мы выступаем против подобных инцидентов», — заявил Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что британское издание The Mirror подозревает Россию в причастности к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве.