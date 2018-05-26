Британские СМИ подозревают российских фанатов в причастности к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве

Британское издание The Mirror выдвинуло предположение, что к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в ресторане Киева перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты.

Такой вывод авторы заметки сделали, потому что на одном из нападавших была футболка с надписью на русском языке «Все против нас, мы против всех». Кроме того, в материале подчёркивается, что киевская полиция якобы вела диалог с хулиганами не на украинском, а на русском языке.

Британский таблоид не исключил, что инцидент может быть своеобразным посланием фанатам из Великобритании в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Ранее болельщик «Ливерпуля» рассказал о нападении в Киеве.