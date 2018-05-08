Сорокин: контролировать расистские выкрики фанатов в адрес футболистов невозможно ни в одной стране мира

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовать Российский футбольный союз (РФС) за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции.

«Жаль, что такие инциденты проявления дискриминации имеют место у нас. К счастью, они крайне редки и не представляют собой тенденцию. Мы прошли достаточно большой путь к изолированию этой проблемы. Контролировать такие реакции людей невозможно ни в одной стране мира», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Он отметил, что ужесточение и разъяснение наказаний за подобные проявления дискриминации помогут искоренить проблему.

«Мы всегда говорили, что нужна пропаганда толерантности и разъяснение, какие последствия имеют такие инциденты, плюс неотвратимость наказания. Если люди будут знать, что абсолютно точно последует административная или уголовная ответственность в зависимости от серьёзности деяния, тогда начнут наконец-то думать головой», — добавил глава оргкомитета.

Ранее бывший футболист сборной Англии выразил недовольство размером штрафа, наложенного ФИФА на РФС.

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