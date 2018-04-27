Футболист «Манчестер Сити» Зинченко заявил, что собирается написать книгу

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился своей новой идеей, которую он готов воплотить в жизнь в ближайшее время.

«Делаю кое-какие записи — хотел бы написать книгу. Думаю, мне уже есть о чём рассказать. Она бы стала хорошим посылом для молодых: может, это кому-то бы помогло, кто-то прислушался или, наоборот, сделал бы по-своему», — приводит слова Зинченко «Чемпионат».

Он также заметил, что хочет написать книгу не ради заработка.

«У меня нет цели на этом заработать — это память. Хочется оставить что-то после себя. Думаю, это будет не последняя книга. Я долго спрашивал себя: «Не рано ли?». Но думаю, уже можно рассказать о чём-то интересном», — добавил Зинченко.

Ранее футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о самых красивых спортсменках в мире.