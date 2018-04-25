Капитан «Ромы» назвал Салаха великим игроком и выдающимся человеком

Капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Даниэле де Росси поделился впечатлениями от игры нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором египтянин оформил голевой дубль и совершил две результативные передачи.

«Мы знаем, что Салах — великий игрок и в то же время выдающийся человек. Я рад за него, даже если игра Мохамеда и стоила «Роме» поражения», — цитирует полузащитника сайт Football-Italia.net.

По словам де Росси, в последнее время Салах существенно прибавил в создании и реализации голевых моментов.

«Он стал футболистом, способным решать судьбу больших матчей, как мы когда-то и предполагали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.