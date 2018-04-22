Бобслеистка Сергеева: непонятно, почему меня в прессе сделали какой-то больной

Российская бобслеистка Надежда Сергеева выразила недоумение в связи с реакцией СМИ на её положительную допинг-пробу на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«У меня есть такая особенность: при нагрузке случается сбой в сердечном ритме. Я его никак не ощущаю ни в обычной жизни, ни в тренировках. Но каждый раз при прохождении углублённого медицинского обследования это всплывает», — приводит слова Сергеевой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что при таком заболевании ей не требуются терапевтические исключения (TUE).

«Непонятно, почему меня в прессе сделали какой-то больной. Мне не нужно было принимать никаких препаратов. И вообще, когда в Пхёнчхане нашли триметазидин, мой первый вопрос был: «Что это вообще такое?» Полезла в интернет узнавать, что за препарат, и когда увидела, что это что-то сердечное, была в шоке. Думала: это что, злая шутка какая-то? Поймите, мне этот препарат не показан, мне никто и никогда его даже не выписывал. Единственное лечение, которое рекомендовал мне московский кардиолог, это есть побольше бананов», — добавила спортсменка.

Ранее Федерация бобслея России выступила с заявлением по делу о медицинском заключении Сергеевой.