Бобслеистка Сергеева: непонятно, почему меня в прессе сделали какой-то больной
«У меня есть такая особенность: при нагрузке случается сбой в сердечном ритме. Я его никак не ощущаю ни в обычной жизни, ни в тренировках. Но каждый раз при прохождении углублённого медицинского обследования это всплывает», — приводит слова Сергеевой «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что при таком заболевании ей не требуются терапевтические исключения (TUE).
«Непонятно, почему меня в прессе сделали какой-то больной. Мне не нужно было принимать никаких препаратов. И вообще, когда в Пхёнчхане нашли триметазидин, мой первый вопрос был: «Что это вообще такое?» Полезла в интернет узнавать, что за препарат, и когда увидела, что это что-то сердечное, была в шоке. Думала: это что, злая шутка какая-то? Поймите, мне этот препарат не показан, мне никто и никогда его даже не выписывал. Единственное лечение, которое рекомендовал мне московский кардиолог, это есть побольше бананов», — добавила спортсменка.
Ранее Федерация бобслея России выступила с заявлением по делу о медицинском заключении Сергеевой.