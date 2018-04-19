Зидан: «Реал» умрёт, но защитит трофей Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от противостояния с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нам нужно отдохнуть и хорошо поработать перед полуфиналом. «Реал» умрёт, но защитит трофей Лиги чемпионов. Мы ничего не будем изобретать, продолжим делать то, что делаем. Нужно оставаться позитивными», — приводит слова Зидана пресс-служба клуба.

Первый матч «Баварии» и «Реала» состоится 25 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдёт в Мадриде 1 мая.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду повторил личный рекорд, забив в 12-м официальном матче «Реала» подряд.