Роналду повторил личный рекорд, забив в 12-м официальном матче «Реала» подряд
Голевая серия португальца, являющаяся повторением его личного рекорда, установленного в сезоне-2014/15, стартовала 10 февраля в поединке испанского чемпионата с «Реалом Сосьедад».
После этого Роналду удалось поочерёдно огорчить «Бетис», «Алавес», «Хетафе», «Эйбар», «Жирону», «Атлетико» и «Атлетик» в рамках чемпионата Испании, а также французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус» в Лиге чемпионов.
В 12 последних матчах на клубном уровне форвард оформил покер, хет-трик и пять дублей, записав себе в актив в общей сложности 22 мяча.
Ранее сообщалось, что Роналду спас «Реал» от поражения в матче чемпионата Испании с «Атлетиком».