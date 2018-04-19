Роналду повторил личный рекорд, забив в 12-м официальном матче «Реала» подряд

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Поединок 33-го тура чемпионата Испании по футболу с «Атлетиком» стал для звёздного нападающего «Реала» Криштиану Роналду 12-м кряду, в котором ему удалось отличиться минимум одним забитым мячом.

Голевая серия португальца, являющаяся повторением его личного рекорда, установленного в сезоне-2014/15, стартовала 10 февраля в поединке испанского чемпионата с «Реалом Сосьедад».

После этого Роналду удалось поочерёдно огорчить «Бетис», «Алавес», «Хетафе», «Эйбар», «Жирону», «Атлетико» и «Атлетик» в рамках  чемпионата Испании, а также французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус» в Лиге чемпионов.

В 12 последних матчах на клубном уровне форвард оформил покер, хет-трик и пять дублей, записав себе в актив в общей сложности 22 мяча.

Ранее сообщалось, что Роналду спас «Реал» от поражения в матче чемпионата Испании с «Атлетиком».

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