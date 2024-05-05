RT в Telegram
Подпишись

В Румынии деревянная церковь сгорела из-за оставленной без присмотра свечи

Короткая ссылка
Деревянная церковь в Румынии сгорела из-за оставленной без присмотра свечи, в результате инцидента никто не пострадал.
В Румынии деревянная церковь сгорела из-за оставленной без присмотра свечи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Алба.

«Вероятной причиной пожара была определена зажжённая свеча, оставленная без присмотра», — приводит сообщение РИА Новости.

На место происшествия выехала бригада водяного и пенного пожаротушения пожарной службы.

3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.

Полиция Германии начала расследование пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить