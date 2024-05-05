В Румынии деревянная церковь сгорела из-за оставленной без присмотра свечи
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Об этом сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Алба.
«Вероятной причиной пожара была определена зажжённая свеча, оставленная без присмотра», — приводит сообщение РИА Новости.
На место происшествия выехала бригада водяного и пенного пожаротушения пожарной службы.
3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.
Полиция Германии начала расследование пожара.