Несколько десятков человек приняли участие в «Бессмертном полке» в Бенине

Около 70 человек в Бенине приняли участие в организованном в воскресенье посольством России шествии «Бессмертный полк».

Об этом рассказали в российской дипмиссии в Бенине.

«Было организовано шествие «Бессмертного полка» с участием посла Кубы Р.Гарсия Наполеса с супругой, проживающих в Бенине и Того соотечественников, членов Ассоциации «Союз-Бенин», в которую входят бенинцы-выпускники советских и российских вузов, а также коллектива посольства, всего около 70 человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее акцию «Бессмертный полк» провели в Мадриде.