Путин не сможет посмотреть прямой эфир церемонии открытия ОИ-2018, но будет следить за Играми
Президент России Владимир Путин будет следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, Путин не сможет посмотреть прямой эфир церемонии открытия Игр, поскольку она состоится в разгар рабочего дня.
Ранее Мутко рассказал, когда в России будут проведены альтернативные ОИ-2018 спортивные игры.
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