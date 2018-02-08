Путин не сможет посмотреть прямой эфир церемонии открытия ОИ-2018, но будет следить за Играми

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Президент России Владимир Путин будет следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Путин не сможет посмотреть прямой эфир церемонии открытия ОИ-2018, но будет следить за Играми
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин не сможет посмотреть прямой эфир церемонии открытия Игр, поскольку она состоится в разгар рабочего дня.

Ранее Мутко рассказал, когда в России будут проведены альтернативные ОИ-2018 спортивные игры.

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