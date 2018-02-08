Мутко рассказал, когда в России будут проведены альтернативные ОИ-2018 спортивные игры
- globallookpress.com
- © Andrey Pronin
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мутко, игры для не участвующих в ОИ-2018 спортсменов состоятся в марте в разных городах России.
«График Министерство спорта подработает, объявит вместе с федерациями», — сказал Мутко.
Он отметил, что в ближайшие дни могут быть выпущены распоряжения правительства.
В соревнованиях будут представлены такие виды спорта, как биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, бобслей. «Те, в которых мы ущемлены», — добавил Мутко.
Ранее стало известно время объявления результатов выездной комиссии CAS по апелляциям россиян.