Мутко рассказал, когда в России будут проведены альтернативные ОИ-2018 спортивные игры

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, когда в России будут проведены альтернативные Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане спортивные соревнования.
Мутко рассказал, когда в России будут проведены альтернативные ОИ-2018 спортивные игры
  • globallookpress.com
  • © Andrey Pronin

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мутко, игры для не участвующих в ОИ-2018 спортсменов состоятся в марте в разных городах России.

«График Министерство спорта подработает, объявит вместе с федерациями», — сказал Мутко.

Он отметил, что в ближайшие дни могут быть выпущены распоряжения правительства.

В соревнованиях будут представлены такие виды спорта, как биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, бобслей. «Те, в которых мы ущемлены», — добавил Мутко.

Ранее стало известно время объявления результатов выездной комиссии CAS по апелляциям россиян.

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