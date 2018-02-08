ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит жалобу Российского футбольного союза (РФС) на Федерацию футбола Норвегии, президент которой призвал более активно расследовать употребление допинга в России.
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Отмечается, что жалоба будет рассмотрена комитетом ФИФА по этике.
Ранее стало известно, что РФС подал в ФИФА жалобу на президента Федерации футбола Норвегии.
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