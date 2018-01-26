РФС подал в ФИФА жалобу на президента Федерации футбола Норвегии

Российский футбольный союз (РФС) подал жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на президента Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена в связи с его высказываниями о сборной России.

«Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог, поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол, поэтому, как и обещали, мы обратились в следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии», — приводит ТАСС слова врио президента РФС Александра Алаева.

Он отметил, что принципов фейр-плей должны придерживаться не только футболисты, но и члены международных федераций.

«Прежде всего это принципы уважительного отношения людей друг к другу. Очень жаль, что такие простые вещи придётся объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая, и мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами», — добавил функционер.

Ранее Свендсен потребовал от ФИФА, чтобы она увеличила темпы расследований по поводу допинг-скандала в России и в случае необходимости отстранила страну от участия в интернациональных соревнованиях.