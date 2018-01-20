В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от международных соревнований из-за допинга

Президент Федерации футбола Норвегии (ФФН) Терье Свендсен потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы она увеличила темпы расследований по поводу допинг-скандала в России и в случае необходимости отстранила страну от участия в интернациональных соревнованиях.

«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта», — цитирует Свендсена Keir Radnedge.

По его словам, необходимо понять, насколько сильно российский футбол вовлечён в допинг-скандал, сколько игроков и при каких обстоятельствах употребляли допинг.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) дал ответ на запрос ФИФА о восьми пропавших протоколах допинг-контроля футболистов.