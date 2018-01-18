РФС дал ответ на запрос ФИФА о восьми пропавших протоколах допинг-контроля футболистов

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Российский футбольный союз (РФС) подготовил ответ на запрос Международной федерации футбола (ФИФА) о восьми пропавших протоколах допинг-контроля футболистов из 19, затребованных организацией.

Из текста письма, оказавшегося в распоряжении ТАСС, следует, что пять пропавших протоколов принадлежат спортсменам, на момент забора проб выступавшим в чемпионате Украины, а ещё три были взяты во время женских соревнований, проходивших в 2012 году в Азербайджане.

Ранее СМИ сообщили, что протоколы допинг-контроля, не найденные в России, не относятся к отечественным футболистам.

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