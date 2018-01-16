СМИ: Протоколы допинг-контроля, не найденные в РУСАДА после запроса ФИФА, не относятся к российским футболистам
«Как оказалось, пробы не имеют отношения к россиянам. Большая часть были взяты на чемпионате Украины и не у россиян, остальная — во время чемпионата мира 2012 года среди девушек, в котором сборная России участия не принимала, поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации», — приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации.
В декабре ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (WADA), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах, данные по восьми из которых не были найдены в РУСАДА.
Ранее СМИ опубликовали список РФС из 11 игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА.