СМИ: Протоколы допинг-контроля, не найденные в РУСАДА после запроса ФИФА, не относятся к российским футболистам

Восемь протоколов допинг-контроля, которые были запрошены Международной федерацией футбола (ФИФА) у Российского футбольного союза (РФС), но не обнаружены в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), не имеют отношения к российским спортсменам.

«Как оказалось, пробы не имеют отношения к россиянам. Большая часть были взяты на чемпионате Украины и не у россиян, остальная — во время чемпионата мира 2012 года среди девушек, в котором сборная России участия не принимала, поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации», — приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации.

В декабре ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (WADA), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах, данные по восьми из которых не были найдены в РУСАДА.

Ранее СМИ опубликовали список РФС из 11 игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА.