СМИ опубликовали список РФС из 11 игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА

В сети появилось письмо от Российского футбольного союза (РФС) в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), где приводится список игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА.

Как сообщает «Чемпионат», в этом списке оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов.

По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возобновил расследование в отношении экс-футболиста «Манчестер Сити» и «Арсенала» по допингу.